Internazionali BNL d’Italia 2023: Pigato si aggiudica il derby con Cherubini, Stefanini out

Sorride Lisa Pigato nel suo esordio assoluto in main draw agli Internazionali BNL d’Italia! Bravissima la teenager bergamasca ad avere la meglio nel derby con Diletta Cherubini, anche lei encomiabile nel vendere cara la pelle e nel costringere la sua rivale ad una battaglia intensa e ricca di capovolgimenti di fronte. 7-5 2-6 6-3 il punteggio maturato dopo 2 ore e 25 minuti sotto il caldo sole della Capitale, con Pigato perfetta nel primo set quando si è trattato di recuperare un break di ritardo. Nella seconda frazione c’è poi stato un piccolo assolo della propria connazionale, che però non è durato molto. Anche grazie alla tenacia della numero 483 del mondo, la quale ha rimontato un break di svantaggio anche nel parziale decisivo e alla fine ha chiuso la sfida in suo favore, non tremando quando si è trovata al servizio per chiudere i conti. Al secondo turno, per lei, ci sarà Daria Kasatkina, testa di serie numero 8 e temibilissima avversaria, sebbene non in forma smagliante nel corso di questo 2023.

Grande lotta anche quella del Campo Centrale, consumatasi in ben 2 ore e 29 minuti, tra la Xiyu Wang e Lucrezia Stefanini. L’azzurra, che sta vivendo una grandissima stagione fin qui e può puntare ad entrare tra le prime 100 del mondo, ha ceduto il passo alla cinese ma dimostrando tutti i miglioramenti compiuti durante gli ultimi mesi. 7-6 7-6 lo score per la numero 75 del ranking, che si è qualificata al secondo turno e ora sfiderà Irina Begu, testa di serie numero 31 e una delle tenniste più calde del momento.