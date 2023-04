Internazionali BNL d’Italia 2023, Binaghi: “Prevendita oltre le aspettative, vogliamo superare i 300.000 spettatori”

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, si è mostrato entusiasta alla conferenza stampa di presentazione di ‘Road to Rome 2023’. ‘‘Per noi è un’occasione speciale, festeggiamo una prima volta – ha dichiarato il capo della FITP, parlando degli Internazionali BNL d’Italia 2023 –. Nella lunga storia di questo torneo, per la prima volta ATP e WTA ci consentono di avere due tornei che durano entrambi 2 settimane, con il doppio dei giocatori e delle giocatrici: è un traguardo storico che, con Sport e Salute, inseguivamo da tanto tempo e ci dà maggior prestigio, consentendo di creare un maggiore impatto economico sul territorio. Lo scorso anno IMG ha acquistato il torneo gemello al nostro, quello di Madrid, per 385 milioni di euro: questo rappresenta un valore che noi abbiamo creato dal nulla. Il torneo 20 anni fa era tecnicamente fallito e oggi, senza un euro di contributo pubblico, siamo a questo punto. La prevendita va oltre le più rosee aspettative, con un incremento delle vendite del 51% e più di 110 mila biglietti venduti, il 29% all’estero e il 46% fuori dalla Regione Lazio. Raggiungiamo con un mese di anticipo la prevendita finale dello scorso anno: a questo punto, l’obiettivo è frantumare la soglia di 300mila spettatori paganti e dei 20 milioni di sola biglietteria, con un impatto su questa città di oltre 400 milioni di euro’‘, ha concluso Binaghi.

Finalmente, un annuncio tanto atteso da parte di Binaghi: nell’arco di tre anni, il montepremi femminile pareggerà quello a disposizione degli uomini. “Oggi è il giorno delle donne: per la prima volta nella storia, abbiamo un processo che consentirà in soli tre anni al torneo femminile di avere lo stesso montepremi del torneo maschile: 8,3 milioni di euro, il che significa aumentare di oltre il 300% l’attuale montepremi del torneo WTA. Abbiamo potuto fare questo grande sforzo perché una donna, Elena Goitini di BNL, ha creduto nel progetto e messo a disposizione le risorse necessarie”.