Si alza questa sera il sipario sul primo Masters 1000 della stagione, quello di Indian Wells. Sul cemento della California si terrà la prima tappa del Sunshine Double, che proseguirà poi in Florida a Miami; in campo diversi azzurri, anche se sarà pesante l’assenza del numero uno Jannik Sinner, che l’anno scorso si fermò in semifinale contro il futuro vincitore Carlos Alcaraz. Proprio lo spagnolo, due volte campione in carica, parte con i favori del pronostico in questa edizione, ma la sua tenuta sarà tutta da vedere dopo una prima parte di stagione a luci e ombre. Negli anni precedenti il torneo ha regalato sorprese, con i successi anche di Cameron Norrie e Taylor Fritz, dunque sono in tanti anche quest’anno a sperare nell’exploit.

Gli azzurri impegnati nella prima giornata

I primi portacolori italiani impegnati in campo maschile saranno Flavio Cobolli e Luca Nardi. Il romano scenderà in campo non prima delle ore 23.00 italiane contro il qualificato statunitense Colton Smith; l’americano si è fatto conoscere negli ultimi mesi nel circuito Challenger, vincendo per la prima volta un torneo a Cleveland a inizio febbraio, e nel primo turno del tabellone cadetto ha eliminato in due set Fabio Fognini. Il suo livello rimane comunque nettamente inferiore a quello di Flavio, che parte con i favori del pronostico dalla sua parte.

Più complicato invece l’impegno del pesarese, che trova l’esperto britannico Cameron Norrie, come accennato già vincitore a Indian Wells nel 2021. Nonostante un inizio di stagione abbastanza negativo, il nativo di Johannesburg è capace di alzare il suo livello nei momenti importanti, motivo per cui Nardi non avrà vita facile. In campo femminile, l’unica azzurra impegnata nel primo giorno di gare è Elisabetta Cocciaretto. La classe ’96 anconetana aprirà il programma dello Stadium 9 alle ore 20.00 italiane, in un impegno alla sua portata contro Renata Zarazua. La messicana non ha di certo nel cemento la sua superficie preferita, come testimoniano i risultati negativi di inizio stagione, ma Cocciaretto dovrà alzare il suo livello dopo un paio di mesi piuttosto opachi.

Il programma di oggi del Masters 1000 di Indian Wells

Oltre ai tre azzurri, il primo Masters 1000 stagionale si apre con un ricco calendario di gare. Nessuna testa di serie in campo, ma ci saranno comunque incontri interessanti come quello tra Griekspoor e Kecmanovic al maschile e quello tra Osorio e Osaka tra le femmine. Di seguito la programmazione completa di mercoledì 5 marzo nel Masters 1000 di Indian Wells 2025.

STADIUM 1

Ore 20.00 – (WC) Kvitova vs Gracheva

non prima delle 22.00 – Bu vs (WC) Basavareddy

a seguire – Safiullin vs (WC) Opelka

non prima delle 3.00 – Osorio vs Osaka

a seguire – Bublik vs (Q) Watanuki

STADIUM 2

Ore 20.00 – Munar vs Nishikori

a seguire – Stearns vs Linette

a seguire – (Q) Ngounoue vs Azarenka

non prima delle 3.00 – Norrie vs Nardi

a seguire – Krueger vs Volynets

STADIUM 3

Ore 20.00 – Garcia vs (WC) Pera

a seguire – Begu vs Li

a seguire – Rakhimova vs (WC) Dolehide

non prima delle 3.00 – Moutet vs Thompson

a seguire – Zhang vs (Q) Majchrzak

STADIUM 4

Ore 20.00 – (WC) Boyer vs Vukic

a seguire – Kecmanovic vs Griekspoor

a seguire – Giron vs (Q) Basilashvili

a seguire – (Q) Niemeier vs (WC) Montgomery

a seguire – Yastremska vs Yuan

STADIUM 5

Ore 20.00 – Seyboth Wild vs Muller

a seguire – Marozsan vs Martinez

a seguire – Bautista Agut vs (Q) Dzhumur

STADIUM 6

Ore 20.00 – Sramkova vs Sun

a seguire – Bouzkova vs Lamens

a seguire – (Q) Carle vs Siniakova

STADIUM 7

Ore 21.00 – Carballes Baena vs O’Connell

non prima delle 23.00 – (Q) Smith vs Cobolli

a seguire – Bergs vs (Q) Quinn

STADIUM 9

Ore 20.00 – Zarazua vs Cocciaretto

non prima delle 22.00 – (Q) Baptiste vs (Q) Osuigwe

non prima delle 0.00 – Sherif vs Xiny. Wang