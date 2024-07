Il tour della Coppa Davis fa tappa a Terracina

La Coppa Davis è pronta a sbarcare a Terracina. La prestigiosa insalatiera conquistata dalla nazionale azzurra, la seconda della nostra storia a 47 anni di distanza dal trionfo di Panatta e compagni in Cile, sarà esposta presso l’atrio comunale dalla mattinata del 19 al pomeriggio del 20 luglio. Nel panorama tennistico Terracina è rinomata per essere una delle località turistiche più legate alla racchetta, non è infatti un caso che a corredo dell’esposizione della Coppa Davis si terrà la conferenza stampa del Terracina Open Orizzonte. La seconda edizione del torneo Open con 6000 euro di montepremi, il primo di una serie di eventi che si disputerà sul litorale pontino, sarà presentata alle ore 18.00 di venerdì 19 luglio proprio nella sede del Comune di Terracina. Per l’occasione saranno presenti il sindaco di Terracina Francesco Giannetti, l’assessore allo sport alla Regione Lazio Elena Palazzo, il dirigente nazionale componente comitato ATP Finals, responsabile delle relazioni istituzionali della FITP e promotore dell’iniziativa Fabrizio Tropiano e il presidente del comitato regionale Lazio FITP Giorgio Di Palermo. L’obiettivo del tour della Coppa Davis è di valorizzare alcuni luoghi iconici italiani, come Terracina, ripercorrendo le gesta degli azzurri. Lo scorso novembre la nazionale formata da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli ha fatto la storia con il successo nella finale contro l’Australia.

Tutto pronto per la 2ª edizione del Terracina Open – Dopo il successo della 1ª edizione, in occasione dei 50 anni del Circolo Sporting Quadrifoglio, il Terracina Open Orizzonte è pronto a diventare uno dei tornei più importanti a livello nazionale grazie all’aumento del montepremi a 6000 euro che alzerà ancora di più il livello dei protagonisti. Gli appassionati sono pronti a replicare sugli spalti il successo del 2023, quando le tribune dello Sporting Quadrifoglio sono state prese d’assalto per i match di cartello. Il torneo di singolare maschile si disputerà dal 28 luglio al 3 agosto e vedrà al via 40 giocatori pronti a darsi battaglia per il titolo. “Siamo giunti alla seconda edizione dell’evento ed è un onore poterlo lanciare con la presenza di uno dei trofei più significativi e prestigiosi della storia del tennis italiano”, le parole degli organizzatori Clarens Luca e Gian Marco Tolone. Nella settimana della manifestazione, Terracina, diventerà il fulcro del tennis nel centro Italia. I giocatori arriveranno da ogni parte della penisola per poter partecipare al torneo e usufruire di tutti i servizi del comune di Terracina. Negli anni il progetto punta ad emergere come una realtà significativa per la promozione dello sport, con un’attenzione particolare ai giovani e le nuove generazioni. In occasione della manifestazione sarà organizzato anche il torneo “Le leggende”, un’esibizione tra giocatori che negli anni hanno calcato i campi dello Sporting Quadrifoglio. Sarà un evento di solidarietà con la possibilità di raccogliere delle offerte.

Le parole di Giorgio Di Palermo – La Federazione Italiana Tennis e Padel ha inserito Terracina fra le tappe del tour itinerante della Coppa Davis. La prestigiosa insalatiera sarà presente nella sede del Comune di Terracina dalla mattina del 19 al pomeriggio del 20 luglio. Sarà un’occasione speciale per gli appassionati del litorale pontino, che potranno fare foto e video vicino al trofeo vinto da Sinner e compagni nella finale dello scorso novembre contro l’Australia. “Siamo tutti molto fieri di questo evento, che inorgoglisce non solo Terracina, ma tutto il litorale pontino e tutta la provincia di Latina – le parole di Giorgio Di Palermo, presidente del comitato regionale Lazio FITP -. Latina e la sua provincia, infatti, sono stati da sempre un grande polo di attrazione tennistica. Dai primi anni 70, quando la Nazionale che avrebbe poi conquistato la Coppa nel 1976 cominciava a raccogliere i primi successi in Italia, sotto lo sguardo di Mario Belardinelli, che formò quella nazionale. Saremo felici se voleste rendere ancora più speciale questo giorno con la vostra presenza, estendendo l’invito a tutti quelli che hanno voglia di vedere la Coppa da vicino e magari immortalare il momento con una foto o un video”.