Holger Rune torna a lavorare con Patrick Mouratoglou: “Grandi obiettivi”

Holger Rune torna al passato. Dopo l’uscita al secondo turno degli Australian Open contro il francese Cazaux, il numero 7 al mondo ha deciso di affidarsi nuovamente a Patrick Mouratoglou, sotto la cui guida aveva vinto il Masters 1000 di Parigi Bercy nel 2022 battendo in finale Djokovic. “Alle volte devi provare diverse cose per trovare quello che funziona per te e quello che non funziona – ha scritto il 20enne danese – Negli ultimi mesi ho imparato tanto su quello che è importante per me. Con Patrick ho ottenuto alcune delle mie più grandi vittorie e credo che possa aiutarmi a raggiungere i miei obiettivi”. “Sono entusiasta di cominciare questa nuova collaborazione con Holger Rune – ha postato Mouratoglou su Instagram – ci conosciamo da quando lui aveva 13 anni ed ho sempre creduto nel suo potenziale. Lui ha grandi obiettivi ed anche io ne ho per lui. E’ l’inizio di una nuova avventura. Ragazzi ci vediamo ad Acapulco, Indian Wells e Miami”.