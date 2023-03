Highlights Sonego-Zverez, quarti Atp 500 Dubai 2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 4

Il video con gli highlights del match tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev, vinto dal tennista tedesco per 7-5 6-4 in meno di due ore di gioco al torneo Atp 500 di Dubai 2023. Nei quarti di finale, buona prestazione del piemontese, ma è davvero in forma smagliante il campione olimpico in carica ed ex numero 2 al mondo che vuole tornare alla grande dopo l’infortunio. Di seguito ecco le immagini salienti.