Highlights Sinner-Musetti, quarti di finale Masters 1000 Montecarlo 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 56

Il video con gli highlights di Jannik Sinner-Lorenzo Musetti, sfida valevole come quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Partita dominata da parte di Jannik che vince e convince con il punteggio finale di 6-2 6-2. Musetti apparso sottotono e con poca energia dopo la clamorosa vittoria di ieri contro Novak Djokovic, poco ha potuto di fronte all’altoatesino che centra la terza semifinale 1000 in un anno. Nessuno come lui.