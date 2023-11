Highlights Sinner-Djokovic 3-6, 3-6: finale Atp Finals 2023 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 14

Torino ha il suo campione delle Nitto Atp Finals, che porta lo stesso nome e lo stesso cognome di quello dello scorso anno, ossia Novak Djokovic. Il serbo ha battuto il nostro Jannik Sinner in due set, lasciando sostanzialmente poco all’altoatesino. I punteggi di 3-6, 3-6 parlano chiaro e dimostrano della forza del numero uno al Mondo. La finale persa da Sinner non deve scalfire il grandissimo percorso di Sinner in questa settimana. Queste le emozioni del match.