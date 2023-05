Highlights Rybakina-Kalinina 6-4 1-0 rit., Internazionali d’Italia 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 6

Elena Rybakina vince gli Internazionali d’Italia femminili 2023. La kazaka ha approfittato del ritiro di Kalinina nel secondo set per un problema fisico per chiudere i conti in neanche un’ora con il punteggio di 6-4 1-0. Rybakina da settimana prossima sarà numero 4 del ranking Wta e diventa una delle candidate principali per il Roland Garros insieme a Swiatek, sconfitta in semifinale proprio dalla kazaka.