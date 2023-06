Highlights Alcaraz-Tsitsipas 6-2 6-1 7-6, quarti di finale Roland Garros 2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 27

Gli highlights e le azioni salienti del match tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per i quarti di finale del Roland Garros 2023. Il numero 1 del mondo ha giocato un tennis eccezionale e si è reso protagonista di uno show davvero godibile, sebbene vada ammesso che la versione vista di Tsitsipas non è stata certamente all’altezza della situazione, eccezion fatta per un finale di terzo set in cui il suo orgoglio è venuto fuori. Il campione in carica degli US Open, ora, avrà di fronte a sé la leggenda vivente Novak Djokovic, intanto riviviamo quanto accaduto questa sera sulla terra rossa del Court Philippe Chatrier.