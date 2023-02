Highlights Alcaraz-Norrie 6-3 7-5, Atp Buenos Aires 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 23

Alcaraz batte Norrie nella finale dell’Atp 250 di Buenos Aires 2023. Partita a senso unico dall’inizio alla fine con il giovane tennista spagnolo che ha dominato in lungo e in largo sfruttando una prestazione deludente dell’avversario. 6-3 7-5 il punteggio in poco più di un’ora a favore di Alcaraz, che tornerà in campo settimana prossima nell’Atp di Rio de Janeiro a caccia del secondo titolo stagionale.