Highlights Alcaraz-Khachanov 6-4 7-5, Masters 1000 Madrid 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 9

Alcaraz batte Khachanov 6-4 7-5 nel match valido per i quarti di finale del Masters 1000 Madrid 2023. Partita complicata per lo spagnolo, che non gioca bene ma riesce a rimontare un break di nel secondo set togliendo il servizio a Khachanov prima sul 5-4 e poi sul 6-5 chiudendo un match spinoso. In semifinale affronterà il vincente della sfida tra Coric e Altmaier.