Atletic Escaldes-Buducnost in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale turno preliminare Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atletic Escaldes e Buducnost, valida per la semifinale del turno preliminare di Champions League 2023/2024. Come già accaduto lo scorso anno, l’Islanda ospita questo turno preliminare che vede coinvolte quattro squadre con due semifinale ed una finale da giocare. In questo primo match si sfideranno gli andorrani dell’Atletic Club d’Escaldes e il Buducnost di Pogorica, squadra campione in Montenegro. La sfida è in programma oggi, martedì 27 giugno alle ore 15:00 al Kópavogsvöllur di Kópavogur. Non è prevista alcuna copertura televisiva.

