Giorgi-Kasatkina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Eastbourne 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Daria Kasatkina nella semifinale del WTA 500 di Eastbourne 2023 (Gran Bretagna), torneo di scena sui campi in erba della cittadina inglese. Per il terzo anno di fila la marchigiana è approdata al penultimo atto. Ai quarti di finale ha potuto beneficiare del ritiro della lettone Jelena Ostapenko alla fine del tie-break del primo set. Adesso lo scoglio rappresentato dalla solida russa, contro cui ha perso entrambi gli scontri diretti (4-1 il bilancio dei set).

Le due, tuttavia, non si sono ancora mai incontrate sul verde, una superficie dove Giorgi potrà dire maggiormente la sua. Nel mirino per Camila c’è la prima finale della carriera in un evento di questa levatura. Con questo bel risultato nel frattempo è già sicura di fare rientro all’interno delle prime cinquanta giocatrici del mondo. Un bel viatico per approcciare Wimbledon, terzo Slam della stagione in partenza il prossimo lunedì sui campi dell’All England & Croquet Club di Londra.

Giorgi e Kasatkina scenderanno in campo oggi (venerdì 30 giugno). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali) sul Centre Court (al termine della prima semifinale tra le due statunitensi Madison Keys e Coco Gauff). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di semifinale tra Giorgi e Kasatkina garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.