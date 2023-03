Giorgi-Azarenka stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Victoria Azarenka nel secondo turno del WTA 1000 di Miami 2023, torneo in partenza sui campi in cemento outdoor della città della Florida. L’azzurra è reduce dalla folle battaglia all’esordio contro l’estone Kaia Kanepi, sconfitta dopo più di tre ore e mezza di gioco. La veterana bielorussa, invece, non ha dovuto disputare il primo turno in quanto testa di serie numero 14 della manifestazione. Gli scontri diretti sono in perfetta parità (1-1) tra le due giocatrici. Secondo le quote dei bookmakers partirà con i favori del pronostico l’ex numero uno del mondo. Fondamentale il fattore fisico, con Giorgi che dovrà dimostrare di aver prontamente recuperato dopo le energie spese nel proprio match di primo turno. In palio c’è un terzo round contro una tra la polacca Magda Linette, semifinalista in carica degli Australian Open, oppure la russa Evgeniya Rodina, entrata in tabellone grazie al ranking protetto.

Giorgi e Azarenka scenderanno in campo nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 marzo. Le due giocatrici sono pianificate come quinto ed ultimo incontro di giornata sul Grandstand con inizio fissato non prima della mezzanotte italiana (le ore 19:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita di secondo turno tra Giorgi e Azarenka garantendo news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del match.