Argentina-Panama stanotte in tv: data, orario, canale e diretta streaming amichevole 2023

Il canale e le indicazioni per vedere in diretta tv Argentina-Panama, sfida valida come amichevoli internazionale. La Seleccion di Lionel Scaloni torna in campo a tre mesi dalla conquista della splendida Coppa del Mondo, vinta agli ultimi Mondiali in Qatar. Poco più che una passerella, per Messi e compagni, contro la Nazionale che occupa il 61esimo posto nel ranking. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 00:30 della notte tra giovedì 23 e venerdì 24 marzo, con la partita che sarà visibile in diretta streaming gratuita su Mola Tv, accessibile sul sito mola.tv o tramite app sui propri dispositivi.