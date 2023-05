Gigante-Bagnis oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Matteo Gigante se la vedrà contro Facundo Bagnis nel secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Il romano ha disputato un buon match d’esordio sconfiggendo in due set l’ostico sudcoreano Seong Chan Hong. Tutto abbastanza agevole anche per l’argentino, che non ha lasciato scampo all’altro azzurro Luciano Darderi. Gigante partirà sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Bagnis, nonostante si trovi al momento oltre la duecentesima posizione nel ranking mondiale, è un tennista con ottima esperienza anche ad altissimi livelli avendo militato per molto tempo in top cento. In palio per il vincitore un turno decisivo contro uno tra la wild card transalpina Dan Added oppure il forte spagnolo Pedro Martinez Portero.

Gigante e Bagnis scenderanno in campo oggi (mercoledì 24 maggio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Court 5 con inizio fissato non prima delle ore 10.00. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire la partita attraverso la piattaforma streaming Discovery+ (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Gigante e Bagnis garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti al termine del confronto.