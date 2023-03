Garcia-Vekic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Monterrey 2023

Caroline Garcia se la vedrà contro Donna Vekic nell’ultimo atto del WTA 250 di Monterrey 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della cittadina messicana. Entrambe sono reduci da un successo convincente in semifinale. La numero cinque del mondo ha battuto in due set la belga Elise Mertens. La croata, invece, non ha lasciato scampo alla sorprendente cinese Lin Zhu. A partire con i favori del pronostico sarà Garcia, numero cinque del mondo e più esperta in certi palcoscenici rispetto all’avversaria. La transalpina vincendo conquisterebbe il primo titolo della stagione. La partita, tuttavia, si prospetta molto combattuta. Vekic, infatti, ha già dimostrato di essere tornata su ottimi livelli quest’anno, lei che agli Australian Open si è spinta addirittura fino ai quarti di finale.

Garcia e Vekic scenderanno in campo oggi (domenica 5 marzo). Le due giocatrici sono pianificate come secondo ed ultimo match di giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 23:30 italiane (16:30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’ultimo atto tra Garcia e Vekic. Il nostro sito fornirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.