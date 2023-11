Finals Coppa Davis 2023, Australia-Repubblica Ceca: le scelte dei capitani Hewitt e Navratil

Seconda giornata di Davis Cup Finals a Malaga, dove Australia e Repubblica Ceca si contendono un posto in semifinale contro la Finlandia. A poco meno di un’ora dall’inizio della sfida, i due capitani hanno ufficializzato le rispettive scelte. Nessuna sorpresa tra i cechi, con Navratil che in singolare si affida ancora a Jiri Lehecka e Thomas Machac. Il primo affronterà, come da previsione, l’altro numero uno Alex De Minaur. I dubbi vertevano in particolare sul secondo singolarista australiano. Hewitt alla fine ha optato per Jordan Thompson, preferendolo a Popyrin e Purcell. Quest’ultimo scenderà in campo nell’eventuale doppio decisivo in coppia con Ebden contro Mensik e Pavlasek.