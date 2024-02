Filippo Volandri: “Mattarella ha usato parole toccanti”

“Un’emozione incredibile, Mattarella ha usato parole toccanti nei nostri e nei miei confronti. É ferratissimo sul tennis e ci segue”. Lo ha detto Filippo Volandri, capitano azzurro di Coppa Davis, uscendo dal Quirinale dopo l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Ora le aspettative sono più alte, così come le responsabilità. Speriamo l’incontro di oggi sia un arrivederci”, ha aggiunto. Parlando delle Olimpiadi di Parigi ha poi concluso: “Una medaglia? Ci proveremo, ma non so se sarà quest’anno”.