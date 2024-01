Federer in visita alla Rafa Nadal Academy a Manacor (FOTO)

Oggi Roger Federer è andato in visita alla Rafa Nadal Academy a Manacor, in Spagna, l’accademia tennistica del campione spagnolo. Su X sono state postate alcune foto dei ragazzi della scuola immortalati con la leggenda svizzera e Nadal. L’impianto dell’Academy prevede 26 campi da tennis in terra, una palestra, due piscine, un campo a calcio a 7, 10 campi da padel, un centro di medicina sportiva e la Rafa Nadal International School, in cui si danno lezioni di lingua inglese ai tennisti.“E’ bello averti qui oggi amico mio. Grazie per la visita e spero di vederti molto presto”, le parole di Nadal al commento del suo post su Instagram.

