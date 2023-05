Fabio Fognini sceglie l’Enjoy Tennis Center per gli allenamenti in vista degli Internazionali di Roma

Fabio Fognini è già a Roma per gli allenamenti in vista degli Internazionali BNL d’Italia, che l’azzurro disputerà partendo dal tabellone principale grazie a wild card. Il taggiasco per la sua settimana intensa di preparazione all’appuntamento con il Masters 1000 della Capitale, lui che è l’unico italiano di sempre ad aver vinto un torneo di questo prestigio (a MonteCarlo nel 2019), ha scelto l’Enjoy Tennis Center per allenarsi. Fognini, dunque, in questa settimana si allenerà nel prestigioso circolo romano di proprietà di Chiara Carlucci e già quest’oggi ha svolto una sessione sotto lo sguardo di coach Corrado Barazzutti insieme al giovane Matteo Gigante, seguito come sempre dall’allenatore Alessandro Galli.

