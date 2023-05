Germania: tifoso colpisce l’arbitro con un bicchiere di birra, sconfitta a tavolino per lo Zwickau

La Federcalcio tedesca ha deciso di punire lo Zwickau con una sconfitta a tavolino contro il Rot-Weiss in un match di terza serie. Durante la sfida, l’arbitro Nicolas Winter è stato colpito da un bicchiere di birra lanciato da uno spettatore e ha interrotto la gara. Il vicepresidente del tribunale sportivo della federazione ha optato per una punizione esemplare per lo Zwickau: “Secondo le regole legali e procedurali della DFB, la partita per l’FSV Zwickau è da considerarsi persa 0-2. L’FSV Zwickau avrebbe dovuto proteggere meglio l’arbitro mentre si recava negli spogliatoi; il club è anche responsabile del comportamento degli spettatori”.