F1 Gp Spagna 2023, Daniil Medvedev ospite nel box Ferrari: “Non guardo il tennis quando perdo”

Grande ospite nel box Ferrari per il Gran Premio di Spagna, sul circuito di Montmelò a Barcellona. Il tennista Daniil Medvedev è infatti presente all’interno delle strutture della Rossa ed è stato intervistato da Sky Sport a pochi minuti dalle qualifiche: “Sono molto contento di essere ospite della Ferrari, è la prima volta che assisto a un Gran Premio dall’interno, ho visto Monaco due volte ma dall’hotel – spiega – Da quando ero un bambino sono sempre stato un fan della Formula 1 e della Ferrari, mi ricordo di quando c’era Schumacher e le Rosse vincevano sempre. Negli ultimi anni mi sono sempre più appassionato e la Ferrari è una certezza con il suo rosso.”

Sulle similitudini tra F1 e tennis, Medvedev rivela: “A volte guido il cart, anche se non dovrei dirlo. Comunque dopo 10 giri sono già morto. Non so come facciano a fare 60 giri in quella posizione e con qualsiasi condizione meteo. E’ pazzesco, ma sicuramente sono abituati come in qualsiasi altro sport.” Una battuta infine sui risultati degli italiani al Roland Garros: “Sono sorpreso dalla sconfitta di Jannik Sinner, Sonego ha fatto molto bene e Musetti dovrà mostrare un gran gioco contro Alcaraz e credo che l’abbia battuto l’ultima volta sulla terra rossa. Non sto seguendo molto, perchè quando perdo non guardo il tennis.”