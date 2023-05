F1 GP Miami, Isola: “La pista è stata riasfaltata, dovremo verificare se ci sono variazioni”

La F1 sta “facendo breccia nel pubblico americano”. Ne è sicuro Mario Isola, direttore di Motorsport Pirelli che assicura che “ciò si deve in larga parte all’impegno di Liberty Media”. Archiviato il week end di Baku, il circuito si trasferisce a Miami per il primo dei tre appuntamenti negli USA in calendario quest’anno, che sarà seguito da quello ormai tradizionale di Austin e dall’attesa gara di Las Vegas. “Non è la prima volta che la massima competizione automobilistica vede svolgersi tre Gran Premi in quel grande Paese ma mai come oggi si percepisce come il nostro sport stia facendo davvero breccia nel pubblico americano“, spiega Isola che aggiunge: “Nella gara d’esordio sul tracciato disegnato attorno all’Hard Rock Stadium i pneumatici si erano comportati secondo le aspettative su un asfalto che però presentava caratteristiche piuttosto particolari, soprattutto a causa di una micro rugosità molto alta – prosegue Isola – Sappiamo che la pista è stata completamente riasfaltata e dovremo verificare nella consueta ispezione che precede l’inizio del week-end se ci saranno delle variazioni significative nelle sue caratteristiche”. La pista di Miami “richiede un carico aerodinamico nella media, visto che presenta un’ampia varietà di curve ma anche un rettilineo molto lungo. Da parte nostra abbiamo portato la combinazione mediana fra quelle a disposizione (C2, C3 e C4), anche alla luce del fatto che ci saranno temperature molto elevate: l’anno scorso si sfiorarono i 60 °C sull’asfalto”, conclude Isola.