ESCLUSIVA – Paolo Lorenzi: “Fritz-Musetti, Lorenzo ha caratteristiche giuste. Può ambire alla semifinale di Wimbledon”

Sale l’attesa per l’impegno di Lorenzo Musetti nei quarti di finale di Wimbledon 2024. Nelle prossime ore il talento di Carrara, per la prima volta in carriera così avanti in uno Slam, sfiderà lo statunitense Taylor Fritz per un posto in semifinale ai Championships. Il bilancio dei precedenti dice 2-1 in favore di Fritz, vittorioso a Wimbledon nel 2022 ma sconfitto quest’anno da Musetti sulla terra di Montecarlo.

Sul tema si è espresso anche Paolo Lorenzi, intercettato dai microfoni di Sportface.it a Roma in occasione del torneo Antico Tiro a Volo. L’ex numero 33 del mondo ha così presentato la sfida: “Sarà una partita molto diversa rispetto a quella vinta da Musetti a Montecarlo, Fritz viene dalla vittoria del torneo di Eastbourne e su erba gioca benissimo. Sicuramente sarà galvanizzato anche dalla vittoria in rimonta su Zverev negli ottavi di finale. Musetti però può metterlo in difficoltà, perchè Fritz ha problemi quando deve andare a rete o quando si cambia spesso il ritmo. Lorenzo ha le caratteristiche per metterlo in difficoltà e viene dalla finale del Queen’s, non vedo perchè non possa ambire alla semifinale.”

Lorenzi inoltre sottolinea i cambiamenti di Musetti nel giocare sull’erba rispetto alle prime esperienze su questa superficie: “I primi anni a Wimbledon faceva molta fatica, me lo ricordo proprio contro Fritz. Cercava di stare molto vicino alla linea di fondocampo, ma non fa parte del suo gioco. Adesso si è adattato con la sua posizione e ha trovato la chiave per giocare bene anche su erba con dei piccoli aggiustamenti. Ormai può giocare bene su tutte le superfici.”

Infine anche un piccolo consiglio tattico dall’esperto senese per il più giovane corregionale: “Fossi in Lorenzo cercherei di giocare lo slice ma senza essere profondo, per portare Fritz a giocare avanti verso la rete in una zona che potrebbe risultargli scomoda.”