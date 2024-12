L’entry list del torneo Atp 250 di Adelaide 2025, in programma dal 6 all’11 gennaio su campi veloci all’aperto. Lorenzo Musetti è tra le prime teste di serie del torneo che precede gli Australian Open ed è circondato da americani: i più alti giocatori del seeding insieme al carrarino sono infatti Tommy Paul e Sebastian Korda, due ragazzi che in Australia hanno sempre fatto bene negli anni. In tabellone anche Matteo Arnaldi. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Adelaide.

ENTRY LIST ATP 250 ADELAIDE 2025

12 Tommy Paul USA

17 Lorenzo Musetti ITA

22 Sebastian Korda USA

25 Tomas Machac CZE

26 Jordan Thompson AUS

28 Jiri lehecka CZE

29 Felix Auger-Aliassime CAN

33 Alexander Bublik KAZ

37 Matteo Arnaldi ITA

38 Brandon Nakashima USA

39 Tomas Martin Etcheverry ARG

40 Tallon Griekspoor NED

45 Zhizhen Zhang CHN

46 Marcos Giron USA

51 Roberto Bautista Agut ESP

52 David Goffin BEL

54 Miomir Kecmanovic SRB

56 Denis Shapovalov CAN