Emma Raducanu si opera alle mani e alla caviglia: salterà Roland Garros e Wimbledon

Emma Raducanu salterà il Roland Garros, Wimbledon e l’intera stagione sull’erba per sottoporsi a due interventi chirurgici, uno a entrambe le mani e uno a una caviglia. “Si può dire con certezza che gli ultimi 10 mesi sono stati difficili – ha comunicato la campionessa 2021 degli US Open, tramite un post condiviso su Instagram e Twitter –, perché ho affrontato un infortunio ricorrente a un osso di entrambe le mani. Ho fatto del mio meglio per gestire il dolore e affrontarlo per la maggior parte di quest’anno e alla fine dello scorso anno, riducendo drasticamente il carico di allenamento, perdendo settimane di allenamento e terminando in anticipo la scorsa stagione per provare a curarlo. Purtroppo non basta: mi sto facendo eseguire una procedura a entrambe le mani per risolvere i problemi. Mi spiace annunciare che sarò fuori per i prossimi mesi e che mi sottoporrò a un’altra piccola procedura chirurgica alla caviglia. Mi addolora perdere gli eventi estivi e ho cercato di minimizzare i problemi pur di provare ad esserci, quindi ringrazio tutti i miei fan che hanno continuato a sostenermi quando non si conoscevano i fatti. Non vedo l’ora di rivedervi tutti”, ha concluso Raducanu.