Ci siamo, o quasi. Dopo settimane intere in cui a fare notizia – purtroppo – sono state in particolar modo le parole (degli altri), ora torna il campo a parlare per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo è ormai sbarcato da qualche giorno in Australia, mettendo subito piede a Melbourne per preparare al meglio la sua prima difesa di un titolo Slam. Già tre allenamenti sulla Rod Laver Arena (l’ultimo in condizioni indoor) per l’allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi, prima con il giovane aussie e figlio d’arte Cruz Hewitt, poi nei giorni successivi con Stan Wawrinka e Frances Tiafoe.

Come lo scorso anno, Jannik ha deciso di preparare al meglio lo Slam Down Under senza partite ufficiali, ma con solamente un paio di esibizioni per ritrovare il ritmo partita. Un anno fa giocò lo storico evento del Kooyong, che però in questo 2025 salta per problemi organizzativi. E allora il classe ’01 nativo di San Candido avrà modo di ritrovare subito il pubblico davanti al quale aveva trionfato dodici mesi fa. Sul campo principale, infatti, sono previste diverse serate a scopo benefico con top players e non impegnati in incontri di esibizione.

LA PRIMA CONTRO POPYRIN, POI TSITSIPAS

Il debutto stagionale del miglior giocatore del 2024 – giunto intanto a 31 settimane consecutive da n°1 ATP – avverrà all’alba italiana di martedì 7 gennaio. Alle ore 06:00 del nostro Paese, quando a Melbourne saranno le 16, Jannik sfiderà il beniamino di casa Alexey Popyrin. Quest’ultimo, reduce dalla migliore annata della sua carriera in cui ha trionfato per la prima volta in un Masters 1000, è uno dei pochi giocatori che può ad oggi vantarsi di avere un bilancio positivo negli scontri diretti contro l’azzurro. C’è infatti un solo precedente ufficiale, datato 2021: a Madrid, sulla terra in altura, vinse l’australiano in due set con il punteggio di 7-6(5) 6-2. Sinner tornerà poi in campo nella giornata di venerdì contro Stefanos Tsitsipas per il suo secondo incontro pre-Australian Open. Nel mezzo, però, una giornata importante: quella di giovedì, quando verrà sorteggiato il tabellone principale.

SINNER: “DUE PARTITE PER RITROVARE IL RITMO

“Ho l’opportunità di giocare un paio di match di esibizione prima dell’inizio del torneo e spero di riuscire a ritrovare il ritmo visto che non gioco dallo scorso anno“, aveva dichiarato domenica Jannik ai canali ufficiali dello Slam australiano. E intanto sui social posta il suo volto sorridente dopo una partita a burraco con il suo team. “A volte cose semplici come giocare a carte possono farti sentire meglio”, scrive nella didascalia.

ESIBIZIONI DELL’OPENING WEEK

Martedì 7 gennaio (ore 06:00): esibizione Sinner vs. Popyrin

Mercoledì 8 gennaio (dalle 07:00): esibizioni Zheng vs. Svitolina e Alcaraz vs. De Minaur

Giovedì 9 gennaio: serata ‘Una notte con Novak Djokovic’

Venerdì 10 gennaio (dalle 07:00): esibizioni Alcaraz vs. Popyrin e Sinner vs. Tsitsipas

Sabato 11 gennaio: Kids Day

IL MATCH IN DIRETTA SU DISCOVERY+

La prima esibizione che vedrà protagonista Jannik Sinner, così come quella successiva contro Stefanos Tsitsipas, sarà visibile tramite Discovery+. Sulla piattaforma sono visibili in questi giorni anche tutti gli incontro delle qualificazioni allo Slam australiano, così come verrà trasmesso ogni 15 dei tabelloni principali a partire dalla giornata di domenica. Ovviamente, una copertura televisiva del primo Slam stagionale sarà offerta anche da Eurosport ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 del bouquet Sky); i due canali lineari sono anche visibili in streaming inoltre disponibile tramite le piattaforme NOW, Sky Go e Dazn. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul torneo, dirette testuali, news, highlights e dichiarazioni dei protagonisti da Melbourne.