Giuntoli avrebbe trovato la chiave per arrivare a un nuovo bomber ma c’è un sacrificato di lusso nella sua lista: Dusan Vlahovic. Il mercato di gennaio potrebbe infiammarsi improvvisamente.

Dopo l’ennesima delusione della stagione con la sconfitta in Supercoppa, la Juventus e Thiago Motta hanno realizzato definitivamente che bisogna fare qualcosa. Al di là delle responsabilità di ognuno, i bianconeri stanno facendo difficoltà a trovare un linea tematica costante e che produca risultati. L’impressione di avere poche idee chiare è ormai diventata una certezza e se il calciomercato è l’unica cura che può salvare Thiago Motta, allora Giuntoli dovrà intervenire tempestivamente.

La priorità della Juventus rimane il reparto arretrato, ma anche nella gara con il Milan le alternative in avanti sono state poche, anzi non ci sono state. C’è ancora mezza stagione per recuperare un po’ di terreno sulle avversarie e una delle strade per sopperire anche alle difficoltà economiche, frutto di un mercato estivo troppo dispendioso, potrebbe essere quella di uno scambio di lusso. Cristiano Giuntoli ha tutta l’intenzione di fare un bel regalo ai tifosi bianconeri e soprattutto alla squadra, trovando terreno fertile in Francia.

Vlahovic sblocca Kolo Muani: scambio in vista col PSG

Già nei giorni scorsi si era parlato di Kolo Muani, come di Zirkzee del resto. I due giocatori non stanno vivendo un buon momento nelle rispettive squadre, il PSG e lo United, pertanto sembrano le pedine più papabili per l’attacco juventino. Kolo Muani però ha guadagnato posizioni anche per la sua volontà di lasciare Parigi il prima possibile: non ha digerito il fatto che Luis Enrique lo abbia relegato ai margini del progetto. Ma c’è un “però” grosso come una casa, perché il PSG acquistò Kolo Muani per l’esorbitante cifra di 95 milioni e un trasferimento secco sarebbe decisamente fuori portata per la Cortinassa.

Nei giorni scorsi si era anche parlato di un prestito ponte della durata di due anni, con un obbligo di riscatto facilmente raggiungibile, tuttavia Giuntoli starebbe pensando di tirare fuori il coniglio dal cilindro. Nel gennaio in cui Vlahovic approdò alla Juventus, c’era anche al concorrenza del PSG da battere e l’amore per il serbo da parte di Al-Kelhaifi non si è mai sopito da allora. I francesi farebbero carte false per il serbo, che a questo punto potrebbe fungere da pedina di scambio per arrivare a Kolo Muani. Da questo affare scaturirebbe un doppio beneficio per la Juventus, ovvero una forte riduzione del monte ingaggi (Muani guadagna 5,5 annui) e ovviamente l’innesto di un giocatore di grande livello. Con ogni probabilità i bianconeri dovranno inserire anche una piccola contropartita economica nell’affare, ma di certo la cifra sarebbe ben più abbordabile per le casse della Juve.