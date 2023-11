Coppa Davis, Volandri sbarcato a Roma: “Stanchi ma orgogliosi. Scritto un pezzo di storia”

“Siamo stanchi ma orgogliosi. Abbiamo scritto un pezzo di storia del tennis italiano”. Tutta la soddisfazione del trionfo nelle parole di Filippo Volandri, appena sbarcato a Fiumicino all’indomani della festa di Malaga per la vittoria degli azzurri in Coppa Davis in finale contro l’Australia. Il capitano non giocatore della nazionale italiana è arrivato a Roma intorno alle 14:45 e ha viaggiato insieme alla famiglia. Durante il volo ha ricevuto i complimenti di passeggeri ed operatori aeroportuali che gli hanno chiesto una foto ricordo. Nello stesso aereo anche Nicola Pietrangeli, capitano non giocatore dei “Moschettieri” azzurri vincitori della Davis nel 1976 a Santiago del Cile.