Coppa Davis, Volandri ospite al telefono da Fiorello: “Si dorme poco, appena apro mezzo occhio inizio a pensare..”

Filippo Volandri, capitano dell’Italia di Coppa Davis, è stato ‘disturbato’ questa mattina dalla telefonata di Fiorello nel corso del suo programma “VivaRai2!”. Attualmente a Malaga, la Nazionale è attesa domani dalla semifinale contro la Serbia di Djokovic. Il capitano ha un dubbio di formazione e riguarda chi giocherà l’altro mach di singolare: “Chi va in campo? Non posso dirlo. Chissà, in campo potrebbe andarci anche Fiorello! Qui si dorme pochissimo, appena apro mezzo occhio inizio a pensare…”. Infine, una battuta su Berrettini: “Si sta allenando, non è ancora pronto. Soffre perché vorrebbe giocare, ma il fatto che stia qui fa comunque tutta la differenza del mondo“.