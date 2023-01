Coppa Davis, l’Itf fa fuori Kosmos e Piqué: interrotto l’accordo dopo cinque anni

Arriva nella serata di oggi una notizia sorprendente. L’ITF, infatti, ha deciso di interrompere con effetto immediato la sua partnership con Kosmos, la società di proprietà di Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona, con la quale ha gestito e organizzato le ultime cinque edizioni, non senza le lamentele dei fan per il cambio di format. Nel 2024 cambierà ancora una volta il format, mentre nel 2023 l’organizzazione sarà gestita in autonomia dalla stessa ITF. Negli ultimi giorni erano in corso le trattative per il rinnovo del contratto di collaborazione, ma questa non è andata a buon fine e così le strade tra la federazione mondiale di tennis e la Kosmos si interrompono. Proprio due mesi fa, a fine ottobre, era stata invece annunciata una partnership rinnovata tra ITF e Kosmos con l’inserimento anche dell’Atp, si attendono nelle prossime ore novità in tal senso.