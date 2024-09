Coppa Davis 2024, il Brasile batte il Belgio a Bologna. L’Argentina centra la qualificazione

Il Brasile batte il Belgio 2-1 e garantisce l’accesso ai quarti di finale all’Italia, che domani affronterà un’Olanda ancora non qualificata. Griekspoor e compagni controlleranno il proprio destino, ma in caso di sconfitta potrebbero essere superati in classifica. Intanto raggiunge la final-8 anche l’Argentina dopo il secco 3-0 alla Finlandia in quel di Manchester.

Fonseca b. Collignon 6-3 6-7 6-3: Primo set dominato dal giovane brasiliano, che serve in maniera fantastica e crea notevoli problemi all’avversario. Alla fine il break decisivo è solo uno, ma le chance avute da Fonseca sono state molteplici. Diverso il discorso nella seconda frazione, dove Collignon migliora il rendimento il servizio e riesce a portare l’avversario al tie-break: decisive le quattro palle break annullate nell’undicesimo gioco. Proprio queste chance sprecate pesano per Fonseca, che si disunisce nel tie-break e lo perde per 7 punti a 2. Da vero campione, tuttavia, si riscatta nel terzo parziale e torna a regnare, imponendosi con un 6-3 che lascia spazio a poche interpretazioni. Prima vittoria in Coppa Davis per il classe 2006.

Monteiro b. Bergs 4-6 7-6 7-5: Avvio impeccabile da parte del belga, che ottiene il break alla prima occasione e consolida il vantaggio servendo in maniera incredibile. Monteiro prova a opporre resistenza, ma il set è compromesso. Poche emozioni invece nella seconda frazione, in cui si giunge rapidamente sul 4-4. Bergs ha la cosiddetta ‘occasione della vita’, ma spreca tre palle break che l’avrebbero mandato a servire per il match e perde il set al tie-break per 7 punti a 5. Nel set decisivo è ancora Bergs ad avere l’occasione più ghiotta, ma fallisce due palle break in apertura (1 su 7 in totale). Sembra tutto apparecchiato per un altro tie-break, ma Monteiro strappa la battuta al rivale nell’undicesimo gioco e chiude 7-5, regalando il successo al Brasile e la qualificazione all’Italia.

Gille/Vliegen b. Matos/Meligeni 6-3 3-6 6-4: Il Brasile schiera a sorpresa la coppia Matos/Meligeni, lasciando quindi in panca il veterano Marcelo Melo. L’inizio è positivo per i verdeoro, che si portano avanti di un break nei primi games, salvo però scomporsi abbastanza rapidamente. Due turni di servizio consecutivi presi da Gille/Vliegen e il primo set è del Belgio per 6-3. Nel secondo parziale si seguono i servizi nella prima metà, poi l’allungo lo trovano i due brasiliani che riescono a imporsi per 6-3 e portare il match al terzo. Qui sono i belgi che hanno le prime chances, ma non riescono a sfruttarle. Non ci sono break fino al 5-4, quando arrivano due match point consecutivi in risposta e i belgi riescono a piazzare il 6-4.

USA-GERMANIA: Gli americani archiviano la pratica già dopo i due singolari e vincono il girone. Opelka batte Squire in rimonta annullando tre match point, Nakashima annienta Marterer. Nella sfida tra specialisti di doppio invece la spuntano Krawietz/Puerz su Krajicek/Ram. Entrambe le nazionali festeggiano la qualificazione alle Finals di Malaga.

REPUBBLICA CECA-FRANCIA: Nonostante entrambe le squadre siano già eliminate, non ci si annoia affatto a Valencia. Mensik batte in tre set Rinderknech dopo aver annullato due match point, mentre Fils restituisce il favore, sconfiggendo in rimonta Lehecka dopo una battaglia di 2h20′.

ARGENTINA-FINLANDIA: I sudamericani non hanno vita facile, ma piegano la Finlandia e agganciano la qualificazione, la sesta squadra a riuscirci. Etcheverry sconfigge in due set lottati Vasa, mentre Cerundolo perde il primo set contro Virtanen per poi vincere i due seguenti 6-1 6-0. Rimonta decisiva anche quella in doppio di Gonzalez/Molteni, che si impongono 6-7(3) 6-4 6-3 su Heliovaara/Kaukovalta.