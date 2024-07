Coppa Davis 2024: i convocati di Volandri per la fase a gironi

Filippo Volandri, capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, ha ufficializzato i convocati per la fase a gironi delle Davis Cup Finals 2024, in programma alla ‘Unipol Arena’ di Casalecchio di Reno (Bologna) dal 10 al 15 settembre 2024. Come nella scorsa edizione ci sono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. La novità è Luciano Darderi, esploso all’inizio di questa stagione, che si è meritato la convocazione al posto di Matteo Arnaldi. Inseparabile la coppia di doppisti Vavassori/Bolelli.

A Bologna gli azzurri esordiranno mercoledì 11 settembre (ore 15.00) contro il Brasile, che come punta principale dovrebbe proporre Thiago Seyboth Wild. L’Italia tornerà in campo venerdì 13 (ore 15.00) contro il Belgio, che non presenta particolari insidie, per poi chiudere la fase a gironi domenica 15 (ore 15.00) con l‘Olanda, probabilmente la sfida più impegnativa vista la crescita di Tallon Griekspoor, salito fino alla posizione numero 26 della classifica Atp e che ha messo in difficoltà più volte Sinner nelle ultime sfide. La formula della competizione prevede quattro gironi da quattro squadre. Le prime due classificate di ogni girone si sfideranno nelle Final 8, in programma dal 19 al 24 novembre a Malaga.

“Non è stato facile scegliere chi portare a Bologna. Il regolamento prevede di ufficializzare i convocati un mese e mezzo prima dell’evento. Oltre a Us Open e due Masters 1000, in mezzo quest’anno c’è anche l’Olimpiade, tutti tornei che potrebbero cambiare i valori in tavola. La scelta delle convocazioni ad oggi è stata dettata principalmente dalla classifica. Siamo felici di tornare a Bologna e di poter tornare a giocare su un campo che ci ha dato tante soddisfazioni“, le parole di Filippo Volandri.