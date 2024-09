Coppa Davis 2024, combinazioni Italia alle Finals di Malaga: i calcoli in vista dell’Olanda

Flavio Cobolli ha perso contro Zizou Bergs nel secondo match del secondo incontro dell’Italia in Coppa Davis 2024 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e per questo motivo il team azzurro è consapevole di non poter staccare il biglietto per le Finals di Malaga già questa sera. Sarebbe servito infatti un 3-0, invece dopo la vittoria di Berrettini contro Blockx è arrivato il ko del più giovane connazionale. In serata, infine, l’Italia chiude sul 2-1 con il doppio formato da Andrea Vavassori e Simone Bolelli che vince in due set contro i rivali Gille e Vliegen e ci portano al comando della classifica. Andiamo allora a scoprire le combinazioni legate alla posibilità di vedere gli azzurri alle Finals di Malaga.

L’Italia ha vinto quattro match e ne ha persi due: ha vinto per 2-1 entrambi gli scontri con Brasile e Belgio ed è al comando della classifica a un match dal termine. Ma non è ancora fatta per il passaggio del turno (ricordiamo che si qualificano le prime due formazioni di ogni girone). Sarà a questo punto fondamentale battere l’Olanda domenica nell’ultimo scontro del girone. In caso di successo, 3-0 o 2-1 che sia, gli azzurri saranno qualificati aritmeticamente alle Finals, indipendentemente dal risultato del Belgio contro il Brasile di sabato.

L’eliminazione per gli azzurri arriverebbe in caso di ko per 3-0 contro l’Olanda con vittoria del Belgio oppure perde per 2-1, a patto che si verifichi una vittoria per 3-0 dei belgi sui brasiliani. Se vince il Brasile, l’Italia è qualificata anche con una sconfitta. C’è infine l’opzione più temuta, quella del computo dei set: se sia gli oranje che i belgi dovessero vincere per 2-1, a quel punto si andrebbe a guardare il coefficiente set, in caso di ulteriore parità quello legato ai game. Scopriamo di seguito i quozienti: Italia 55.56% set vinti e 51.12% game vinti, Olanda 44.44% set vinti e 49.68% game vinti, Belgio 39.89% set vinti e 51.76% game vinti, Brasile 27.78% set vinti e 47.27% game vinti.

ITALIA QUALIFICATA ALLE FINALS DI MALAGA SE:

il Brasile batte il Belgio domani

l’Italia batte l’Olanda domenica

l’Italia perde 2-1 con l’Olanda e il Belgio non batte 3-0 il Brasile

l’Italia perde 3-0 con l’Olanda e il Belgio non batte il Brasile

LE CLASSIFICHE PRIMA DELL’ULTIMA GIORNATA

GIRONE A (Bologna)

ITALIA 2-0 (4-2)

Belgio 1-1 (3-3)

Olanda 1-1 (3-3)

Brasile 0-2 (2-4)