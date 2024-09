Coppa Davis 2024: l’Argentina supera la Gran Bretagna e spera ancora, la Spagna elimina la Francia

L’Argentina prova a regalarsi una chance di passaggio del turno nel gruppo D della Coppa Davis. La formazione albiceleste ha infatti superato la Gran Bretagna per 2-1 grazie al successo dei suoi due singolaristi Tomas Etcheverry e Francisco Cerundolo; in questo modo i sudamericani raggiungono in classifica la formazione europea a quota 1 vittoria e 1 sconfitta, e proveranno a giocarsi la qualificazione nell’ultimo turno contro la Finlandia, che li vede sulla carta favorita. Ad aprire la sfida è stato l’incontro tra Etcheverry ed Evans, vinto dal primo in due set col punteggio di 6-2 7-5, mentre a regalare il punto decisivo è stato Cerundolo, che ha battuto a sorpresa il semifinalista degli US Open per 7-6(4) 7-5. In chiusura è arrivato il punto della bandiera per la Gran Bretagna, con il doppio Evans/Skupski che ha fatto suo il match 6-3 7-5 contro Gonzalez/Molteni.

Nel gruppo B invece la Spagna supera la Francia e la estromette dalla fase finale che si disputerà a Malaga. Fondamentale per gli iberici il successo nel primo incontro di singolare di Roberto Bautista Agut, che ha superato Arthur Fils in rimonta col punteggio di 2-6 7-5 6-3 dopo una battaglia durata due ore e 47 minuti. A seguire, Carlos Alcaraz ha piegato il numero uno transalpino Ugo Humbert con un doppio 6-3, dando così alla sua nazionale il punto decisivo per la vittoria, Indipendentemente dall’esito del doppio finale dunque, la Spagna è matematicamente qualificata al pari dell’Australia, mentre Francia e Repubblica Ceca sono eliminate.