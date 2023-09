Coppa Davis 2023, Volandri: “Le mie decisioni da Bratislava hanno un filo logico”

“Non molliamo mai, alla fine abbiamo meritato la vittoria. Questo percorso parte da lontano, dalle costruzioni del gruppo, della famiglia. È frutto anche da ciò che abbiamo imparato con la vittoria con il Canada. Per mia decisione Musetti non ha giocato e ha accettato la decisione. Dobbiamo ringraziare Berrettini che è venuto oggi a supportarci”. Così il capitano dell’Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri, in conferenza stampa in chiusura di serata a Bologna dopo il 3-0 inflitto dagli azzurri al Cile: “Cerco di mettere insieme dei ragionamenti e le mie decisioni da Bratislava hanno un filo logico. Come a Bratislava a parti inverse, oggi per caratteristiche di campo ho fatto giocare Arnaldi che è uno che fa tante palle e poi così ho fatto scalare Sonego a giocare con Jarry. Ho una rosa ampia e l’ho dimostrato grazie alla disponibilità dei ragazzi. Senza questa le cose sarebbero andate diversamente anche nel doppio ed invece devo ringraziare i ragazzi. Doppio abbiamo deciso dopo singolari. Sonny mi ha detto sto bene e posso fare singolo e doppio. Me lo ha confermato dopo la vittoria su Jarry e quindi siamo andati così”.