Coppa Davis 2023, Sonego: “Un’emozione incredibile. Jannik ci ha fatto tirare fuori qualcosa in più”

“Un’emozione incredibile. Sinner ci ha fatto tirare fuori qualcosa in più”. Così Lorenzo Sonego, ai microfoni di Sky Sport, dopo lo storico trionfo dell’Italia in Coppa Davis. “Io e Jannik ci siamo trovati subito. Lui è molto umile, c’è un grande feeling. Quando ho pensato che avremmo vinto? Quando Arnaldi ha chiuso quel match point. E’ stato un punto importante, poi Jannik è una certezza e non ha lasciato mai spazio a De Minaur”.