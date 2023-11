Coppa Davis 2023, Sinner dopo la vittoria contro l’Olanda: “Bello vincere con Sonego”

Soffrendo, ma con coraggio, voglia e tanta dedizione l’Italia si è presa la semifinale nella Coppa Davis dopo il match contro l’Olanda. A parlare dopo la vittoria sono stati gli atleti protagonisti, Sinner Sonego. Queste le loro parole dopo l’importante vittoria.

Sinner a Sky Sport: “Abbiamo vinto con la mentalità. Avevamo addosso tanta pressione, per tutta la giornata, siamo partiti con un po’ di sfortuna, con i 3 match point di Arnaldi. Io non mi sentivo tanto bene all’inizio del singolare. Ha aiutato tanto giocare con un amico. La posizione di Volandri non è semplice, oggi abbiamo scelto la squadra giusta. Giocare con un amico come Sonego ti aiuta tanto. Sonego si trova meglio a sinistra, e anche io se potessi scegliere giocherei a sinistra. Ma la chiave oggi era la mentalità, l’atteggiamento. Ci siamo tenuti su a vicenda“.

Sonego: “E’ stato un bel doppio, sapevo di trovarmi bene con Sinner. Non è facile, non giochiamo insieme da inizio anno, è stato bello ritrovarsi in campo e avere le stesse sensazioni. Non era scontato e non era facile, siamo una squadra completa. E non è facile lasciare fuori gli altri. Questa è stata una vittoria di squadra. Lo dovevamo anche ad Arnaldi che ha dato l’anima in campo“.