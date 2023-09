Coppa Davis 2023, Repubblica Ceca e Gran Bretagna sul velluto. Gli USA battono la Croazia

Nella giornata da incubo della nostra Italia contro il Canada, gli altri risultati hanno sorriso a Repubblica Ceca, Gran Bretagna ed Usa. Per le prime due, il discorso vittoria era già chiuso con i due singoli e con il doppio che è valso solo per il punto aggiuntivo. Per quanto riguarda, invece, lo scontro fra USA e Croazia è stato decisivo il doppio serale che ha dato ragione agli atleti della bandiera a Stelle e Strisce.

Il match fra Repubblica Ceca e Spagna, nei singoli non c’è stata partita. Nel pomeriggio si è aperto lo scontro con la gara fra Zapata Mirallas e Machac: nonostante una classifica ATP che sorrideva all’iberico, il cieco ha messo in campo tanta intensità e voglia di stupire. Il doppio 6-4 impartito a Mirallas ha fatto sì che la Repubblica Cieca si portasse avanti con il punteggio. La vittoria definitiva è arrivata nel secondo singolo di giornata. Difronte si trovano Davidovich Fokina contro Lehecka. L’iberico ha dimostrato nella sua carriera di essere abbastanza discontinuo: infatti, la serata era di quelle negative, con il cieco che ha chiuso il due set l’incontro (6-7-, 5-7). In serata il doppio fra Granollers e Fokina contro Mensik e Pavlasek ha dato ragione a questi ultimi per 1-2 (7-5, 6-7, 4-6).

Fra Gran Bretagna ed Australia in quel di Manchester è andata in maniera simile, se non fosse per il doppio che ha dato ragione all’Australia che però ha perso i primi due singoli. Evans ha avuto ragione contro De Minaur per tre set (6-1, 2-6, 6-4), mentre nel secondo singolo Drapper è passato su Kokkinakis sempre per 2 set ad 1 (7-6, 3-6, 6-7). Nel doppio esce vincitrice l’accoppiata australiana Ebden-Purcell contro Evans e Skupski per 2-0 (7-6, 6-4). All’Australia un punto, alla Gran Bretagna due.

Si chiude con lo scontro fra Croazia ed USA, per cui è stato decisivo il match serale di doppio. Si porta avanti Stati Uniti con la vittoria di Mc Donald contro Prizmic con un rotondo 2-0 (6-2, 6-4). Nella seconda partita però Tiafoe perde contro Gojo (0-2, 4-6, 6-7) e rimette in discussione il match che si risolve nel doppio serale. Nel doppio hanno ragione Krajjcek e Ram contro Dodig e Pavic per 2-1 (7-6, 6-7, 6-2).