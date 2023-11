Coppa Davis 2023, Repubblica Ceca sull’1-0 contro l’Australia: Machac ha la meglio su Thompson

Tomáš Macháč batte in due set Jordan Thompson e regala il primo punto alla Repubblica Ceca nel quarto di finale di Coppa Davis 2023 contro l’Australia. Il 23enne di Beroun, n°78 del ranking mondiale, si è imposto con il punteggio di 6-4 7-5 in 1h e 55′ di gioco ai danni dell’esperto tennista aussie, preferito ad Alexey Popyrin dal capitano Lleyton Hewitt. La giovane formazione ceca ha ora un match point a disposizione per raggiungere la Finlandia in semifinale ed eliminare la finalista della passata edizione. E’ sulla racchetta di Jiri Lehecka, che a breve scenderà in campo contro Alex De Minaur.

LA PARTITA – Sin dalle prime battute è il ceco a fare gara d’attacco. Colpi incisivi, sempre in spinta, da parte di Machac che ottiene il break nel game d’apertura sul 4-2 ha anche quattro occasioni – di cui tre consecutive – per andare in vantaggio di un doppio break. Thompson riesce a restare nel set e nell’ottavo game ha addirittura due palle break di fila per rientrare nel parziale. Questa volta è Machac con quattro punti uno dietro l’altro a recuperare, per poi chiudere 6-4 pochi minuti dopo.

Nella seconda frazione c’è più equilibrio e soprattutto più solidità al servizio da parte di entrambi. Fino al 4-4 nessuna palla break, poi Machac torna incisivo in risposta e alla quinta chance utile riesce finalmente a strappare la battuta all’avversario. Va a servire per il match sul 5-4, ma trema un po’ nel momento decisivo e si fa riprendere sul 5-5 dall’avversario. Il tennista ceco si rifà immediatamente, tornando a giocare bene nell’undicesimo gioco che lo riporta nuovamente avanti di un break e con la possibilità di servire per chiudere la contesa. Questa volta non trema Machac, che a quindici può festeggiare la vittoria e il punto per la sua Nazionale.