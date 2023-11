Coppa Davis 2023: primo punto per il Canada sulla Finlandia, Raonic batte in due set Kaukovalta

Tutto facile per Milos Raonic nella prima gara dei quarti di finale della Coppa Davis 2023. Il finalista di Wimbledon 2016 ha superato il finlandese Patrick Kaukovalta 6-3 7-5, disputando un match pressoché perfetto al servizio. Grazie a questo successo il Canada si porta sull’1-0 contro la Finlandia. Partita molto rapida, come testimonia il primo set, durato solo 25 minuti, in cui a farla da padrone è stato il servizio, con game veloci senza troppi scambi. Raonic ha sfruttato la prima chance di break per poi chiudere 6-3.

Anche nel secondo parziale il tennista finnico, numero 782 ATP, ha provato a tenere testa all’avversario sfruttando il serve and volley, ma alla lunga è uscita la maggior caratura ed esperienza di Raonic. Il gigante canadese ha concesso soltanto 3 punti al servizio in tutta la gara, e nell’undicesimo game ha portato via la battuta a Kaukovalta, per poi chiudere agilmente 7-5. Tra poco sarà la volta di Diallo contro Virtanen, con il Canada che ha già la chance per avanzare in semifinale in caso di vittoria del classe 2001 di Montreal.