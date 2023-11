Coppa Davis 2023, Musetti: “Spero sia la prima di tante. Un sogno che si avvera”

“Abbiamo un gruppo che sicuramente ha delle basi per il futuro, spero che sia la prima di tante. E’ una emozione indescrivibile, forse è la miglior vittoria in carriera in termini di gioia”. Lo ha detto Lorenzo Musetti ai microfoni di Sky Sport dopo il trionfo in Coppa Davis dell’Italia. “E’ il modo migliore per chiudere una stagione un po’ difficile – ha aggiunto – La forza di questo gruppo è stata l’unione, si dice che l’unione fa la forza e ne abbiamo avuto la conferma. E’ un sogno che si avvera”.