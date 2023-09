Coppa Davis 2023, Italia-Canada 0-3: notte fonda per gli azzurri, Bolelli ed Arnaldi cedono in doppio

Giornata d’esordio da dimenticare per l’Italia di Volandri nella Coppa Davis in quel di Bologna. Dopo aver ceduto al Canada i due singoli (Sonego e Musetti sconfitti), anche il doppio va a finire agli avversari degli azzurri. Nonostante una buona prova di Bolelli-Arnaldi, l’ultimo all’esordio assoluto nella competizione, Pospisil e Galarneau hanno avuto la meglio in tre set per 7-6, 4-6, 6-7.

Il primo set si apre con gli azzurri che si dimostrano subito centrati in partita, con un Arnaldi in assoluto spolvero nonostante il doppio non sia la sua tipologia di partita. Al terzo game è già break azzurro. Tutto sembra andare per il verso giusto con la discesa pronta ad essere imboccata, ma subito al quarto Pospsil ha idee diverse e con il compagno Galarneau rispondono al quarto gioco con il contro-break. Dopo essersi brekkati consecutivamente, si va avanti con il servizio che non viene ceduto da nessuna e con il primo set che si decide al tie-break. Tie-break che vede un Arnaldi scatenato e con un Bolelli roccioso: insieme, gli italiani, si guadagnano rapidamente le palle set che fanno chiudere agli azzurri il primo gioco per 7-6 avanti.

Il secondo set si apre con il Canada che dimostra subito di voler reagire al set perso. Pospisil diventa più continuo nel servizio e Galerneau, fino a quel momento ballerino, diventa via via più solido. Così al quinto gioco arriva il break su battuta di Arnaldi. Gli azzurri non riescono ad avere la possibilità neppure di giocarsi il contro-break, in quanto, come detto, sia Pospisil che Galerneau diventano più continui. Si chiude il secondo set per 6-4.

Si va al terzo, con i canadesi, che sembrano dotati di una tenuta fisica migliore rispetto agli azzurri, che brekkano subito Arnaldi e Bolelli al primo game. La strada si fa subito in salita e tocca risalire la china. I canadesi però non ammazzano sportivamente la partita, ma la tengono in bilico: al quinto gioco l’Italia ha tre palle break che non sfrutta. L’occasione ricapita nell’ultimo game utile per non perdere la partita. Su servizio di Pospisil sul 5-4, è super Bolelli. L’italiano mette a segno tre grandi risposte e poi Arnaldi con un passante buca i canadesi. Si va 5-5 e poi 6-6. Al tie break, però, la tenuta fisica fa la differenza. Il Canada si aggiudica la partita contro l’Italia di Volandri con un rotondo 3-0.