Coppa Davis 2023: il Canada vince il primo singolare col Cile, all’Italia basterà battere la Svezia

Buone notizie per l’Italia da Bologna in chiave Final Eight di Coppa Davis a Malaga, alle quali gli azzurri di Volandri, adesso, si qualificheranno se batteranno (3-0 o 2-1 non importa) la Svezia. Questo perché nel primo singolare tra Canada e Cile all’Unipol Arena, è arrivata la gran vittoria in due set da parte di Alexis Galarneau nei confronti di Alejandro Tabilo, che fa sì che i nordamericani siano primi in classifica in modo certo, mentre i sudamericani non possono completare il 3-0, unico punteggio che oggi avrebbe estromesso la nostra Nazionale. Che invece, ora, ha il destino nelle proprie mani domani, quando spinta dal pubblico felsineo proverà a vincere almeno due dei tre incontri in programma (due singolari e un doppio).

Il giovane Galarneau, giustiziere di Sonego nella prima giornata, si ripete e sorprende Tabilo con una vittoria in due set col punteggio di 2-0 (6-3 7-6(5) in un’ora e quarantotto minuti di gioco, dimostrando tanta maturità e soprattutto di non aver voglia di tirare i remi in barca una volta acquisito il risultato per i canadesi. Adesso il secondo singolare e successivamente il doppio per decretare gli ultimi due punti di oggi.