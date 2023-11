Coppa Davis 2023, Djokovic si infuria con i tifosi: “Imparate a rispettare le persone, state zitti” (VIDEO)

In una partita praticamente di allenamento per Djokovic, che ha sconfitto Norrie 6-4 6-4, il problema maggiore per il serbo sono stati i tifosi inglesi. I supporter di Norrie si sono beccati con il numero 1 del mondo durante il primo set e hanno poi suonato dei tamburi durante l’intervista di Djokovic a fine partita. Il fresco vincitore delle Atp Finals ha replicato direttamente ai tifosi: “Imparate a rispettare i giocatori e a rispettare le persone, state zitti”, le parole del serbo.

Drama. 😮

🥁 The Team GB section was playing drums during Djokovic’s interview, after knocking Great Britain out of the Davis Cup:

Novak replied: "Learn how to respect players, learn how to respect people, you shut up, you be quiet." pic.twitter.com/SNNsCcxtSn

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 23, 2023