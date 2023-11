Coppa Davis 2023, cuore De Minaur: rimonta Lehecka e porta l’Australia al doppio decisivo

Alex De Minaur con il cuore porta l’Australia al doppio decisivo. Nel quarto di finale contro la Repubblica Ceca, valevole per le Finals di Coppa Davis in corso di svolgimento a Malaga, l’australiano rimonta Lehecka e lo sconfigge con lo score finale di 4-6 7-6(2) 7-5 dopo quasi due ore e mezza di battaglia. Dopo la vittoria di Machac con Thompson la sfida dunque si deciderà con il doppio dove i ragazzi di Lleyton Hewitt partono decisivamente favoriti. Grande rimpianto per Lehecka che ha servito per il match sul 6-4 5-4 ed è stato anche a due punti dalla vittoria.

LA PARTITA – L’avvio è equilibrato. Nessuno dei due riesce ad arrivare a 30 nei rispettivi games di risposta fino al 2-2. Nel quinto gioco il primo strappo al match viene dato da Lehecka, che magari incappa in qualche errore ma è sempre aggressivo e propositivo in campo. Il giovane talento ceco ottiene il break, che mantiene senza patemi fino al 5-4. Chiamato a servire per il set, arriva il game di battuta più lungo della frazione: sono in totale quattro le palle break annullate a un De Minaur mai domo, con Lehecka che riesce a chiudere 6-4 a sua volta alla quarta occasione utile.

L’australiano va subito in difficoltà a inizio secondo set, ma nel game d’apertura riesce a risollevarsi da una pericolosa situazione di 0-30. Non ci riesce, però, sull’1-1. Lehecka continua a disegnare traiettorie meravigliose sul veloce di Malaga e con una facile volée alta si va a prendere il break. Tutto fila via liscio fino al 4-3, quando le cose iniziano a complicarsi. Il ceco riesce ad annullare tre palle break al suo avversario e a portarsi sul 5-3, ma è solamente il preambolo a quello che accade nel decimo game. Un errore pesantissimo regala lo 0-15 a un De Minaur che inizia ad arrivare su ogni pallina e si procura tre palle break consecutive. Questa volta il break del 5-5 arriva. Il parziale va al tie-beak, dove l’australiano sempre più in fiducia prende subito il largo, si procura quattro set point e chiude al primo grazie a un errore di Lehecka sempre più falloso: 7-6(2).

Lehecka subisce il contraccolpo psicologico e De Minaur sembra giocare su una nuvola, piazza il break ad inizio set e si porta sul 2-0. Ma qui accade l’imponderabile: il ceco ribalta completamente la situazione, impatta sul 2-2 e sul 3-2 vola sullo 0-40 con tre palle break fondamentali a sua disposizione. De Minaur si aggrappa con tutto quello che ha, tiene il game e ricaccia indietro le velleità del ceco. Si arriva al momento decisivo, sul 5-5, con il break da parte dell’Australia. De Minaur non trema e chiude i conti sul 7-5: si va al doppio decisivo.