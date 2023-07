Cocciaretto-Riera oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Losanna 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Julia Riera nel secondo turno del WTA 250 di Losanna 2023 (Svizzera), torneo di scena sui campi in terra battuta della città elvetica. La marchigiana è reduce da un esordio molto complicato contro la wild card locale Celine Naef, arresasi solamente dopo tre set. L’argentina, invece, ha lasciato la miseria di tre giochi alla malcapitata rumena Patricia Maria Tig. Cocciaretto, forte della maggiore classifica ed esperienza, partirà nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Attenzione, tuttavia, a non sottovalutare la tennista albiceleste, che recentemente ha stupito tutti raggiungendo la semifinale in quel di Rabat. L’occasione è ghiotta per Cocciaretto, che in un eventuale quarto di finale partirebbe ancora una volta con i favori del pronostico contro una tra la russa Elina Avanesyan oppure la qualificata transalpina Chloe Paquet.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Cocciaretto e Riera scenderanno in campo oggi (mercoledì 26 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro della giornata dalle ore 11.00 sul Court 1 (al termine della prosecuzione del primo turno tra Lucia Bronzetti e della slovena Tamara Zidansek). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Cocciaretto e Riera garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.