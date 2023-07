Cobolli-Cilic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2023

Flavio Cobolli se la vedrà contro Marin Cilic nel primo turno dell’ATP 250 di Umago 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della località croata. Il giovane azzurro è riuscito a passare abilmente le qualificazioni, dove non ha perso set rispettivamente contro il connazionale Luca Nardi ed il ceco Zdenek Kolar. L’esordio nel tabellone principale è molto suggestivo. Di fronte, infatti, avrà l’idolo di casa, vincitore degli US Open nel 2014.

Quest’ultimo si trova al momento di poco fuori dai primi cento giocatori del mondo. Per lui si tratta appena del secondo appuntamento stagionale a causa degli infortuni. Motivo per cui, come preannunciano anche le quote dei bookmakers, sarà un match molto combattuto. Tra i due sarà il primo scontro diretto in carriera a qualsiasi livello. Per Cobolli c’è nel mirino il secondo turno, dove eventualmente incrocerebbe la racchetta con uno tra il ligure Matteo Arnaldi oppure il qualificato olandese Jesper De Jong.

Cobolli e Cilic scenderanno in campo oggi (lunedì 24 luglio). I due giocatori sono pianificati come terzo ed ultimo incontro della giornata sul Goran Ivanisevic Stadion con inizio fissato non prima delle ore 21.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento croato attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Cobolli e Cilic attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.